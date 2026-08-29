ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Брюссель посягнул на кошельки европейцев: фон дер Ляйен предложила новый способ использования сбережений

Брюссель посягнул на кошельки европейцев: фон дер Ляйен предложила новый способ использования сбережений

ПАРИЖ, 30 августа, ФедералПресс. План по изъятию частных накоплений в пользу общеевропейской экономики озвучила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предложив пересмотреть роль депозитов домохозяйств.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым