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Русская весна

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Названо сыгравшее решающую роль в блокаде портов Украины оружие

Названо сыгравшее решающую роль в блокаде портов Украины оружие

Новые российские БПЛА сыграли решающую роль в организации блокады портов Украины на Чёрном море и Дунае, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

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