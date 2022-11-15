Байден и Фернандес не присутствовали на обеде лидеров G20

Президент США Джо Байден, глава Аргентины Альберто Фернандес и несколько других лидеров не присутствовали на неформальном обеде стран «Большой двадцатки».
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