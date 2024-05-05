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Шарль Леклер о шансах в гонке: «Ферстаппен был не слишком доволен машиной, а в спринте мы были близки по темпу»

Леклер оценил шансы побороться с Ферстаппеном на Гран-при Майами. Пилот «Феррари» отметил, что на данный преимущество Ферстаппена в скорости нельзя было назвать подавляющим, и что в гонке у Скудерии могут быть шансы.

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