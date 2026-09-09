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Царьград

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Беспилотник повредил водопровод в Новороссийске, идут работы

Беспилотник повредил водопровод в Новороссийске, идут работы

В ночь на 9 сентября массированному налёту беспилотников подвергся Новороссийск. Один из аппаратов упал в районе улицы Магистральной, из-за чего получил повреждения местный водопровод.

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