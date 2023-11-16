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Рекордный космический взрыв нарушил атмосферу Земли

Рекордный космический взрыв нарушил атмосферу Земли

Наблюдение взрыва GRB 221009A, космического явления беспрецедентной интенсивности, выявило его значительное влияние на ионосферу Земли.

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