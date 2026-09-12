SHAMANа и Мизулину уличили в обмане: пара повторила выходку Пугачевой и Киркоров

Артемий Лебедев считает, что звездная пара устроила свадьбу ради пиара. SHAMAN и Екатерина Мизулина Социальные сетиМузыкант Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина связали себя узами брака в ноябре минувшего года.