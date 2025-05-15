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Нижегородская правда

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Верховный суд встал на сторону россиян, на которых мошенники оформили кредиты

Верховный Суд РФ утвердил обзор судебной практики №1 за 2025 год (определение №46-КГ23 – 6‑К6), который позволяет не выплачивать кредиты, оформленные мошенниками с использованием персональных данных и переведённые третьим лицам.

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