В России запустили производство нового охотничьего стрелкового комплекса с высокой точностью

В России создан и запущен в производство новый охотничий стрелковый комплекс, который характеризуется высокой точностью и эффективностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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