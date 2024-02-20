«Вам придётся вернуться во Вторую мировую войну»: вице-адмирал ВМС США охарактеризовал военно-морскую операцию против хуситов

Военно-морская операция США и Великобритании в Красном море, направленная против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), является одной из самых значительных за многие десятилетия истории современного американского флота.
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