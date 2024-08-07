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В южноуральских лесах обнаружили опасного вредителя

В южноуральских лесах обнаружили опасного вредителя

В лесах Челябинский области нашли опасного жука-короеда. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора по Челябинской области, летом текущего года во время ежегодного фитосанитарного мониторинга специалисты ведомства впервые выявили нового для региона карантинного вредителя лесов – уссурийского полиграфа.

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