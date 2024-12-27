ВТБ перед Новым годом раскрыл схемы аферистов с вирусами и поддельными сайтами

Специалисты ВТБ перед праздниками раскрыли самые популярные схемы мошенников. Об этом сообщил РБК. Всего эксперты выделили четыре самых популярных способа мошенничества: Ложные сообщения Аферисты часто отправляют потенциальным жертвам фальшивые уведомления о выплатах или новогодних бонусах.
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