ВТБ перед Новым годом раскрыл схемы аферистов с вирусами и поддельными сайтами

Специалисты ВТБ перед праздниками раскрыли самые популярные схемы мошенников. Об этом сообщил РБК. Всего эксперты выделили четыре самых популярных способа мошенничества: Ложные сообщения Аферисты часто отправляют потенциальным жертвам фальшивые уведомления о выплатах или новогодних бонусах.