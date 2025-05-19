"Пропадали в неизвестном направлении": Украинские спецслужбы вывозили людей из села за просмотр русских новостей

Спецслужбы проверяли телефоны, а после вывозили людей из населённого пункта.Русские военные узнали от жителей села Богатырь, расположенного на южнодонецком направлении, что украинские спецслужбы вывозили людей за просмотр русских новостей и контента.
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