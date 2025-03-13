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Царьград

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Теща Джей Ди Вэнса поддерживает DEI: семейная дилемма влияния на политику

Теща Джей Ди Вэнса поддерживает DEI: семейная дилемма влияния на политику

Лакшми Чилукури, проректор Калифорнийского университета и теща Джей Ди Вэнса, поддерживает политику DEI, с которой её зять не согласен.

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