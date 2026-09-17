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Тайна за спиной отца: почему крещение дочери Бородиной и Омарова обернулось громким скандалом

Тайна за спиной отца: почему крещение дочери Бородиной и Омарова обернулось громким скандалом

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова в 2021 году казался окончательным финишем громкой семейной драмы: стороны быстро оговорили раздел имущества и утвердили правила воспитания общей дочери Теоны.

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