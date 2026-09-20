Куда вложить деньги после паузы ЦБ: разбор вкладов Сбера, ВТБ, Альфы и ПСБ

Сентябрь 2026 года запомнится мне надолго. Именно тогда пришлось решать, куда деть деньги, которые вернулись после окончания банковского вклада.
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