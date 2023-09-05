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Рублев и Медведев в 1/4 US Open, Касаткина выбыла, Антони исключен из сборной из-за насилия, 2Drots в 4-м раунде Кубка России, «Зенит» анонсирует «сенсационный трансфер» и другие новости

Рублев и Медведев в 1/4 US Open, Касаткина выбыла, Антони исключен из сборной из-за насилия, 2Drots в 4-м раунде Кубка России, «Зенит» анонсирует «сенсационный трансфер» и другие новости

1. Андрей Рублев победил Джека Дрэйпера в четвертом круге US Open и девятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» (восемь предыдущих он проиграл).

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Комментарии
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КузнецовВВ
вообще не удивительно. абсолютно закономерный результат
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7 час.
Лена Мисько
Зря в конце прошлого чемпа после победы над Динамо убрали Пятибратова ... ведь норм тренер был. Ну а Вадику спасибо, от болельщиков Факела, что стыки прошёл. Хотя дальше не удержал основных игроков, Акбашев ушёл в Ростов, сидит там на лавке
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4 час.
Лена Мисько
Наконец-то нормальная шутка от Слуцкого 😁
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4 час.

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