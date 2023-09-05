Рублев и Медведев в 1/4 US Open, Касаткина выбыла, Антони исключен из сборной из-за насилия, 2Drots в 4-м раунде Кубка России, «Зенит» анонсирует «сенсационный трансфер» и другие новости

1. Андрей Рублев победил Джека Дрэйпера в четвертом круге US Open и девятый раз вышел в четвертьфинал «Большого шлема» (восемь предыдущих он проиграл).
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