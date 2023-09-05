Рублев и Медведев в 1/4 US Open, Касаткина выбыла, Антони исключен из сборной из-за насилия, 2Drots в 4-м раунде Кубка России, «Зенит» анонсирует «сенсационный трансфер» и другие новости

Лена Мисько

Зря в конце прошлого чемпа после победы над Динамо убрали Пятибратова ... ведь норм тренер был. Ну а Вадику спасибо, от болельщиков Факела, что стыки прошёл. Хотя дальше не удержал основных игроков, Акбашев ушёл в Ростов, сидит там на лавке