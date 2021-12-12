Стартап Synthesia разработал сервис синтеза виртуальных преподавателей

Synthesia в шутку называет своим главным врагом «скучные PDF-файлы, которые никто не читает». Стартап стремится изменить подход к работе внутри крупных компаний, вынужденных регулярно предоставлять новые данные о бизнесе для своих работников.
Synthesia в шутку называет своим главным врагом «скучные PDF-файлы, которые никто не читает». Стартап стремится изменить подход к работе внутри крупных компаний, вынужденных регулярно предоставлять новые данные о бизнесе для своих работников.
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