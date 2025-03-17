Более сотни человек продолжают искать пропавшую в Алтайском крае учительницу

Волонтеры распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и подключили к поискам дроны В Алтайском крае продолжают искать учительницу музыки из Зудилово Ольгу Залит, которая 4 марта вышла из дома и до сих пор не вернулась.
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