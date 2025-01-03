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Фердинанд о замене Зиркзе в 1-м тайме: «Очень переживаю за него. Трудно смириться, когда тебя меняют после 30 минут матча, а потом еще и такая реакция на стадионе. Это тяжело»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» был заменен на 33-й минуте матча АПЛ против «Ньюкасла» (0:2). «Я сочувствую ему.

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