Быстрые радиовсплески (FRB) - астрономические явления, которые одновременно восхищают и озадачивают ученых с момента их открытия в 2007 году

Быстрые радиосплески (FRB) - астрономические явления, которые одновременно восхищают и озадачивают учёные с момента их открытия в 2007 году для достаточного затмения целых галактик лишь доли секунды, что делает их одновременно и захватывающими и сложными для понимания.
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