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Быстрые радиовсплески (FRB) - астрономические явления, которые одновременно восхищают и озадачивают ученых с момента их открытия в 2007 году

Быстрые радиовсплески (FRB) - астрономические явления, которые одновременно восхищают и озадачивают ученых с момента их открытия в 2007 году

﻿Быстрые радиосплески (FRB) - астрономические явления, которые одновременно восхищают и озадачивают учёные с момента их открытия в 2007 году для достаточного затмения целых галактик лишь доли секунды, что делает их одновременно и захватывающими и сложными для понимания.

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