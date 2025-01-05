Быстрые радиовсплески (FRB) - астрономические явления, которые одновременно восхищают и озадачивают ученых с момента их открытия в 2007 году

﻿Быстрые радиосплески (FRB) - астрономические явления, которые одновременно восхищают и озадачивают учёные с момента их открытия в 2007 году для достаточного затмения целых галактик лишь доли секунды, что делает их одновременно и захватывающими и сложными для понимания.