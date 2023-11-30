9 фактов о звездах старого Голливуда, жизнь которых со стороны казалась сном наяву, а на деле была сущим кошмаром

Жизнь кинозвезд старого Голливуда кажется нам чарующей сказкой. Но за внешней красотой и гламуром скрывалась суровая реальность невыносимых условий работы и жестких контрактов, которые полностью лишали актеров контроля над собственной судьбой и карьерой.