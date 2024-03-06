В Белом доме назвали условие, при котором Палата представителей проголосует за пакет помощи Украине

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 6 марта, заявила, что если спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон вынесет на голосование законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях для помощи Киеву, то он получит значительную поддержку законодателей, – сообщают СМИ.