Депздрав ЯНАО поздравил детей в больнице Салехарда

Маленьких пациентов окружной больницы в Салехарде поздравили с Днем защиты детей. Сотрудники депздрава ЯНАО подарили ребятам воздушные шары, игрушки и сертификаты в детские магазины, чтобы поднять им настроение.
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