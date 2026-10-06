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RT Russia

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Инструктор FPV-дронов Вайк: чем больше мы работаем, тем больше штурмовиков живы

Инструктор FPV-дронов Вайк: чем больше мы работаем, тем больше штурмовиков живы

Инструктор FPV-дронов Вайк из Центра спецназначения «БАРС-Сармат» рассказал военкору RT Владу Андрице, что расчёты БПЛА делают всё для того, чтобы как можно больше российских штурмовиков остались в живых.

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