Инструктор FPV-дронов Вайк: чем больше мы работаем, тем больше штурмовиков живы

Инструктор FPV-дронов Вайк из Центра спецназначения «БАРС-Сармат» рассказал военкору RT Владу Андрице, что расчёты БПЛА делают всё для того, чтобы как можно больше российских штурмовиков остались в живых.
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