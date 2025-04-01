Атака беспилотников на Таганрог. Введён режим ЧС

В результате атаки беспилотников в Таганроге произошли возгорания в двух многоквартирных домах. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, пожар вспыхнул в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной, 57 и возле семиэтажного здания на улице Ленина, 147.