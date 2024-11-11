Чемпион ОИ-2002 Линдрос: Овечкин может побить рекорд Гретцки уже к концу февраля

Олимпийский чемпион 2002 года в составе сборной Канады Эрик Линдрос выразил мнение, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки уже в текущем сезоне.
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