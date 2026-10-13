Расчеты дронов-перехватчиков группировки «Центр» уничтожили дроны ВСУ

Расчеты дронов-перехватчиков соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили ударные беспилотники ВСУ на добропольском направлении.
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