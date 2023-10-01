Обстановка на трассе М-4 "Дон" в сторону Чёрного моря 1 октября: где затруднено движение

Рассказываем о дорожной обстановке по направлению к популярным местам отдыха.Курортный сезон подходит к своему завершению, соответственно на федеральной трассе М-4 "Дон" становится всё меньше пробок и заторов.
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