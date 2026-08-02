Усадьбу с огромным гаражом продают в Республике Алтай за 16 млн рублей. Фото

Усадьбу в селе Манжерок продают за 16 млн рублей. Объявление опубликовали на площадке "Авито". На территории чуть более 7,5 соток находится дом площадью 40,7 "квадрата", два гостевых домика, зимняя баня с отоплением и большой застекленной беседкой, гараж на два автомобиля с автоматическими воротами.