НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Усадьбу с огромным гаражом продают в Республике Алтай за 16 млн рублей. Фото

Усадьбу с огромным гаражом продают в Республике Алтай за 16 млн рублей. Фото

Усадьбу в селе Манжерок продают за 16 млн рублей. Объявление опубликовали на площадке "Авито". На территории чуть более 7,5 соток находится дом площадью 40,7 "квадрата", два гостевых домика, зимняя баня с отоплением и большой застекленной беседкой, гараж на два автомобиля с автоматическими воротами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии