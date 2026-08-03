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Внук Веры Алентовой женился на актрисе, которая отказалась брать его знаменитую фамилию: как выглядит избранница Андрея Гордина

Внук Веры Алентовой женился на актрисе, которая отказалась брать его знаменитую фамилию: как выглядит избранница Андрея Гордина

Сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, 25-летний Андрей, женился. Его избранницей стала актриса Мария Кукушкина.

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