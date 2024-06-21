Минниханов выступил на открытии Международного форума мэров городов в Казани

На открытии Международного форума мэров городов в Казани выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов подчеркнул, что города становятся ключевыми двигателями экономического роста и инноваций, а международное сотрудничество местных властей способствует обмену передовым опытом и развитию не только городов, но и регионов и государств.