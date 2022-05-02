Ришарлисон бросил файер в фанатов на игре «Эвертона» с «Челси». FA проведет расследование

Ришарлисон подверг болельщиков опасности на матче АПЛ между «Эвертоном» и «Челси». На 48-й минуте победного для «Эвертона» матча форвард, празднуя забитый гол, подобрал брошенный фанатами файер и кинул его обратно на трибуны.