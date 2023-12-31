СВО и будет продолжаться ещё достаточно долго, пять-семь, а может быть и десять лет

ВТ

Василий Топчий

Никогда такого уровня руководитель не приезжает в течение 4-х недель два раза в штаб Южного военного округа, где у них сидит Герасимов. Если надо было вызвать Герасимова, вызывается в Кремль, где проводятся соответствующие разъяснительные или доклады. А он сам туда приехал.Это говорит о том, что он доверяет военным, и военные сейчас решают, что там необходимо. А политики не могут позвонить командующему направлением – давай ты что-то сделай». А МНЕ КОМАНДИР В СА ГОВОРИЛ: "ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ, ЗА НЕ СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗВЕЗДЮЛЕЙ ДАВАЙ."