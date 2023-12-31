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СВО и будет продолжаться ещё достаточно долго, пять-семь, а может быть и десять лет

СВО и будет продолжаться ещё достаточно долго, пять-семь, а может быть и десять лет

Политнавигатор «Путин дал полный карт-бланш военным» – в Киеве готовят к сдаче территорий сразу на нескольких направлениях Переход ВСУ к «стратегической обороне» подразумевает под собой выравнивание линии боевого соприкосновения с выводом войск на более выгодные позиции, как это делали русские, когда оставляли Херсон.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Никогда такого уровня руководитель не приезжает в течение 4-х недель два раза в штаб Южного военного округа, где у них сидит Герасимов. Если надо было вызвать Герасимова, вызывается в Кремль, где проводятся соответствующие разъяснительные или доклады. А он сам туда приехал.Это говорит о том, что он доверяет военным, и военные сейчас решают, что там необходимо. А политики не могут позвонить командующему направлением – давай ты что-то сделай». А МНЕ КОМАНДИР В СА ГОВОРИЛ: &quot;ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ, ЗА НЕ СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗВЕЗДЮЛЕЙ ДАВАЙ.&quot;
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12 час.
sss
ужасно....
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10 час.

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