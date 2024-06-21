Остановил сотрудник ДПС, подходит и говорит: «Почему нет брызговиков? Выписываю штраф.» Это развод — рассказываю, почему

Если покопаться в чертогах памяти и вспомнить, сколько различных нововведений было принято для автовладельцев в последние несколько лет, то не хватит пальцев рук, чтобы перечислить новые законы, правила или постановления, касающиеся водителей.
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