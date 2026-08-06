"Утонет в нечистотах первым": Эксперт назвал украинский город, которому придётся непросто

Эксперт Юрий Корольчук назвал украинский город, которому придётся очень непросто грядущей зимой. По словам спикера, с началом холодов в него хлынет поток переселенцев и первыми не выдержат инженерные сети.
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