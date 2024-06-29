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В России запустили «Платформу», которая должна заменить YouTube

В России запустили «Платформу», которая должна заменить YouTube

Сервис уже доступен для пользователей.В России запущен новый видеохостинг под названием «Платформа», который должен по версии разработчиков заменить YouTube.

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