Свежие комментарии

  • пользователь удален
    вы понятия не имеете что такое эмпат. и если у вас этого нет лучше не писать эти статьи .выражайте свои мысли а не фр...Что нужно мужчине...
  • Лариса
    Похоже на басню Крылова " Свинья под дубом" смысл тот-же.Мудрая русская ба...
  • Надежда
    Сколько часов надо стоять бедной голодной невесте? А если гости до утра разгуляются? И кому достаются богатые подарки...Почему на абхазск...

Следователи в Адыгее завершили расследование дела об упавшем на девушку заборе

Следственный отдел по Майкопу СКР по Республике Адыгея завершил расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, на чьем объекте под тяжестью снега обрушился забор, сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх