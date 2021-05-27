Следователи в Адыгее завершили расследование дела об упавшем на девушку заборе

Следственный отдел по Майкопу СКР по Республике Адыгея завершил расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, на чьем объекте под тяжестью снега обрушился забор, сообщает пресс-служба ведомства.
Следственный отдел по Майкопу СКР по Республике Адыгея завершил расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, на чьем объекте под тяжестью снега обрушился забор, сообщает пресс-служба ведомства.
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