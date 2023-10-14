Война в шаббат: корреспондент «Звезды» рассказал о подготовке ЦАХАЛ к операции в Газе

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев вместе со съемочной группой в Израиле рассказал о том, как армия Израиля продолжает готовиться к проведению наземной операции в Газе даже в день, когда евреям предписано воздерживаться от любой работы.
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