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TRENDYMEN

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На дне Черного море нашли следы цивилизации, которая старше Пирамид. Строениям 6 тысяч лет

На дне Черного море нашли следы цивилизации, которая старше Пирамид. Строениям 6 тысяч лет

За две тысячи лет до появления египетских пирамид, на территории современного Черного моря существовало поселение, принадлежащее древней цивилизации, о которой почти ничего не известно.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Чего гадать то? Ясно, дело рук древних укров. Сперва город построили, затем море выкопали.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Укропы по любому замешаны, кастрюли их выдают!
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7 час.
М
ММ
&quot;Климатологи полагают, что около 6000 лет назад уровень Черного моря был значительно ниже, чем сегодня, как минимум на 5 метров.&quot;- какие ПЯТЬ? Минимум 150, а то и 200! В 1978 году нырял возле Нового Афона. На глубине 2 метра кольцо из камня. Бывший колодец! Т.е. добывали ПРЕСНУЮ воду. Предполагают, что Черное море не соединялось со Средиземным, проливов не было. На всех берегах жили люди.
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6 час.

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