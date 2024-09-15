На дне Черного море нашли следы цивилизации, которая старше Пирамид. Строениям 6 тысяч лет

М

ММ

"Климатологи полагают, что около 6000 лет назад уровень Черного моря был значительно ниже, чем сегодня, как минимум на 5 метров."- какие ПЯТЬ? Минимум 150, а то и 200! В 1978 году нырял возле Нового Афона. На глубине 2 метра кольцо из камня. Бывший колодец! Т.е. добывали ПРЕСНУЮ воду. Предполагают, что Черное море не соединялось со Средиземным, проливов не было. На всех берегах жили люди.