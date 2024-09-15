За две тысячи лет до появления египетских пирамид, на территории современного Черного моря существовало поселение, принадлежащее древней цивилизации, о которой почти ничего не известно.
На дне Черного море нашли следы цивилизации, которая старше Пирамид. Строениям 6 тысяч лет
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Чего гадать то? Ясно, дело рук древних укров. Сперва город построили, затем море выкопали.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Укропы по любому замешаны, кастрюли их выдают!
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7 час.
М
ММ
"Климатологи полагают, что около 6000 лет назад уровень Черного моря был значительно ниже, чем сегодня, как минимум на 5 метров."- какие ПЯТЬ? Минимум 150, а то и 200! В 1978 году нырял возле Нового Афона. На глубине 2 метра кольцо из камня. Бывший колодец! Т.е. добывали ПРЕСНУЮ воду. Предполагают, что Черное море не соединялось со Средиземным, проливов не было. На всех берегах жили люди.
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6 час.
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