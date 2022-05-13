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Стоматолог Конников: развитию кариеса способствует употребление сахара и соли

Стоматолог Конников: развитию кариеса способствует употребление сахара и соли

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказали, что развитию кариеса способствует употребление сахара, соли, продуктов с повышенной кислотностью, а также любой другой еды, которая застревает в зубах.

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