Стоматолог Конников: развитию кариеса способствует употребление сахара и соли

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказали, что развитию кариеса способствует употребление сахара, соли, продуктов с повышенной кислотностью, а также любой другой еды, которая застревает в зубах.