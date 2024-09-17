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«Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

«Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом проверки, рассказал подробности расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест.

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