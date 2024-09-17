«Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

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Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом проверки, рассказал подробности расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест.