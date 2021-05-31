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Туадера: Россия помогла наладить доставку гумпомощи из Камеруна в ЦАР

Туадера: Россия помогла наладить доставку гумпомощи из Камеруна в ЦАР

Журналист RT спросил у главы ЦАР о роли России и Руанды в жизни страны. Туадера отметил, что прежде всего хотел поблагодарить обе эти страны, которые помогли вооруженным силам республики в борьбе с боевиками из "Коалиции патриотов за перемены".

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