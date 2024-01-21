Москвичам пообещали повышение температуры до околонулевых значений со вторника

Температура воздуха в Москве во вторник повысится до околонулевых значений, после чего в столице резко понизится атмосферное давление, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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