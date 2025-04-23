Салехард-Волноваха: Теплые сердца маленьких помощников

Воспитанники детского сада «Бережок» вместе с воспитателями, детьми и их родителями из других дошкольных заведений Салехарда собрали канцелярские принадлежности для сверстников подшефной "Звездочки" из Волновахи и "Ягодки" Анадольского района.
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