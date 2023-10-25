Захарова: Каждые десять минут в Газе погибал ребенок

Каждые десять минут в секторе Газа погибал ребенок. На это в своей авторской программе на радио Sputnik указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, оценив сообщения ЮНИСЕФ сообщили о гибели 2360 детей в анклаве с момента обострения палестино-израильского конфликта.