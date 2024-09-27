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Житель Алматинской области трагически погиб при столкновении со скотом

Житель Алматинской области трагически погиб при столкновении со скотом

Трагедия произошла еще в августе 2024 года. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, 5 августа на одной из улиц села Корам, Енбекшиказахского района 22-летний местный житель, управляя мототехникой, наехал ну крупно-рогатый скот.

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