Житель Алматинской области трагически погиб при столкновении со скотом

Трагедия произошла еще в августе 2024 года. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, 5 августа на одной из улиц села Корам, Енбекшиказахского района 22-летний местный житель, управляя мототехникой, наехал ну крупно-рогатый скот.