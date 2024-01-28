У россиян, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги

N Nata Государству нечего было предложить народу : фантики- ваучеры с самого начала были фикцией. потому-то и была проведена приватизация жилья. Проведена варварски - без капитальных ремонтов, без обеспечения текущих ремонтов. Приватизировали ЖКХ, создали товарищества собственников, создав еще дополнительные прокладки для отъема денег у населения. А сейчас, задрав до невозможности плату за услуги ЖКХ, которые не соответствуют даже минимальным требованиям, имеют желание отобрать и крышу над головой.

Елена Александровна Восстановить ЖЭКи и ДЭЗы, вернуть прежнюю систему и всё встанет на свои места. Хоть и раньше были должники, но не в таком количестве, как теперь. Кстати, старики то как раз, среди должников встречаются крайне редко. Так что не надо тут располагать фото старушек.