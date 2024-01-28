Театр абсурда
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Театр абсурда

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У россиян, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги

У россиян, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги

Avia.pro - Новости У россиян, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги нужно отбирать квартиры, чтобы погасить эти долги, заявил мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.

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Комментарии
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Nata
Государству нечего было предложить  народу : фантики- ваучеры с самого начала были фикцией. потому-то и была проведена приватизация жилья. Проведена варварски - без капитальных ремонтов, без обеспечения текущих ремонтов. Приватизировали ЖКХ, создали товарищества собственников, создав еще дополнительные прокладки для отъема денег у населения. А сейчас, задрав до невозможности плату за услуги ЖКХ, которые не соответствуют даже минимальным требованиям, имеют желание отобрать и крышу над головой.
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7 час.
Елена Александровна
Восстановить ЖЭКи и ДЭЗы, вернуть прежнюю систему и всё встанет на свои места. Хоть и раньше были должники, но не в таком количестве, как теперь. Кстати, старики то как раз, среди должников встречаются крайне редко. Так что не надо тут располагать фото старушек.
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7 час.
Владимир
ЖЭКИ и ДЭЗЫ были во времена, когда электричество было по 3коп/квтч. Потому и должников было мало. Фактически необходимо господдержка реальная, которая позволяет не просто давать деньги, но и контролировать кому и сколько не на смех, а на полное закрытие долга.
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1 час.

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