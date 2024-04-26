Минпром Крыма проводит проверку цен на продтовары в преддверии Пасхи

В Крыму перед Пасхой не зафиксировано завышения цен на социально значимые товары. Министерство промышленной политики региона провело проверку, в результате которой было установлено, что цены остаются на стабильном уровне благодаря соглашению, подписанному с тремя крупными торговыми сетями и 565 придомовыми магазинами.