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Минпром Крыма проводит проверку цен на продтовары в преддверии Пасхи

Минпром Крыма проводит проверку цен на продтовары в преддверии Пасхи

В Крыму перед Пасхой не зафиксировано завышения цен на социально значимые товары. Министерство промышленной политики региона провело проверку, в результате которой было установлено, что цены остаются на стабильном уровне благодаря соглашению, подписанному с тремя крупными торговыми сетями и 565 придомовыми магазинами.

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