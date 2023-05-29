Сенатор Кутепов предложил разрешить прокат кино из "недружественных" стран без лицензии

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый зам Алексей Синицын предложили до 2025 года не применять положения Конституции о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из "недружественных" стран.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый зам Алексей Синицын предложили до 2025 года не применять положения Конституции о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из "недружественных" стран.
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