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Сенатор Кутепов предложил разрешить прокат кино из "недружественных" стран без лицензии

Сенатор Кутепов предложил разрешить прокат кино из "недружественных" стран без лицензии

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый зам Алексей Синицын предложили до 2025 года не применять положения Конституции о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из "недружественных" стран.

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